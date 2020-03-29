Собянин запретил жителям Москвы выходить из дома и обязал их независимо от возраста соблюдать домашнюю изоляцию. В ближайшее время выходить на улицу можно будет только по спецпропускам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах борьбы с распространением коронавируса в столице. Об этом он сообщил на своем сайте. Меры, аналогичные московским, вводятся и в Подмосковье, сообщило правительство региона.

С понедельника домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы и Подмосковья независимо от возраста. Раньше он действовал для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Выходить можно будет только в следующих случаях:

При потребности в экстренной медицинской помощи или наличии прямой угрозы жизни и здоровью;

В случае, если вы обязаны ходить на работу;

При походе в ближайший магазин или аптеку, банк и салон связи;

Чтобы погулять с собакой — только на расстоянии не более 100 м от дома;

Чтобы вынести мусор

Ограничение движения личного и служебного, а также специального и общественного автотранспорта указом Собянина не предусмотрено, уточняет московский оперштаб.

Собянин также сообщил, что в ближайшие дни в Москве выходить можно будет только при наличии специального пропуска, выданного в установленном московскими властями порядке. Он указал, что в ближайшую неделю также будет развернута умная система контроля за соблюдением домашнего режима. «Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — говорится в сообщении.

В общественных местах москвичи и жители Подмосковья теперь обязаны соблюдать «социальную дистанцию» от других людей, которая должна составлять не меньше 1,5 м. Обеспечить дистанцирование также должны магазины, аптеки и «любые другие организации, в которых находятся или работают люди». Они в том числе обязаны нанести специальную разметку на полу и установить особый режим допуска.

Москвичи, у которых найдена легкая форма коронавируса, будут проходить лечение под наблюдением врачей на дому и бесплатно получать противовирусные препараты, сообщил Собянин. В рамках профилактики бесплатные препараты также получат медики и другие специалисты, участвующие в борьбе с инфекцией. Доставку бесплатных лекарств будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.

Кроме того, мэр сообщил о продлении на девять дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые останутся дома с 28 марта по 5 апреля и не совершат в нерабочую неделю ни одной поездки. Студенческие и школьные проездные, действие которых ранее было приостановлено, продлят на месяц или более со дня, когда будет отменен режим повышенной готовности.

«Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу», — также отметил Собянин. Для помощи таким людям будет разработан комплекс мер поддержки, в первую очередь — региональная компенсация безработным. В Москве она составит 19 500 рублей в месяц, в Подмосковье — 15 000 рублей.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России превысило 1500 человек, из них больше тысячи — в Москве. Утром воскресенья оперативный штаб по борьбе с болезнью сообщил, что число летальных случаев в стране увеличилось до восьми. Позднее также стало известно о смерти пациента с коронавирусом в Пскове. По словам главврача местной больницы, у мужчины были «тяжелые сопутствующие патологии в легких».

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС