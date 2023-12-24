Как стать кошмаром для абьюзеров и нарциссов: шесть надежных способов для каждого

Автор бестселлера «Токсичные люди» Шахида Араби получила степень магистра в Колумбийском университете, где изучала последствия буллинга для человека в течение жизни. Затем она училась в Гарварде, где проводила масштабное исследование отличительных характеристик нарциссов и психопатов и того, как они влияют на развитие симптомов посттравматического расстройства у их жертв. Она также является основательницей популярного сайта для переживших нарциссический абьюз Self-Care Haven.

Как объясняет Араби, в современной поп-культуре термин «нарциссизм» используется достаточно широко и часто подразумевает обычные тщеславие и самолюбование, свойственные многим вполне адекватным людям. Нарциссизм как полноценное расстройство личности (НРЛ) — это нечто совершенно иное и гораздо более опасное.

О наличии нарциссического расстройства личности свидетельствует наличие минимум пяти признаков из следующих:

преувеличение своих достижений и талантов, ожидание признания собственного превосходства, не подкрепленного соответствующими достижениями (гипертрофированное чувство собственной значимости);



одержимость фантазиями о безграничном успехе, власти, гениальности и красоте;

убеждение в собственной уникальности, уверенность, что и понять его могут только другие особенные люди с высоким статусом, с которыми ему и следует общаться;

требование чрезмерного восхищения;

необоснованные ожидания особой благосклонности или безоговорочного выполнения его требований;

склонность к межличностной эксплуатации: использование других людей для достижения собственных целей;

отсутствие эмпатии: нежелание осознавать и учитывать чувства и потребности других людей;

зависть к другим на фоне уверенности, что окружающие завидуют ему;

высокомерие и надменность.

В книге «Нарциссический абьюз. Как распознать манипуляции, разорвать травмирующую связь и вернуть контроль над своей жизнью» (выходит на русском языке в декабре в издательстве «Манн, Иванов и Фербер») Араби рассказывает о последних научных исследованиях в области психологии нарциссической личности, а также на основе этих исследований и личного опыта людей, столкнувшихся с газлайтингом и манипуляциями классических нарциссов, предлагает рабочие инструменты для противостояния им. Forbes публикует отрывок из книги.

Если вы состоите в отношениях с нарциссом или встречаетесь с ним, настоятельно рекомендую прервать контакт. Это единственно верное решение после отстранения и расставания. Не играйте в игры, в которых не сможете победить, особенно если они наносят вам эмоциональную травму. Однако общение с нарциссом — неминуемое зло, если мы видимся с ним на работе, на семейных мероприятиях или у нас общие дети и минимальный контакт неизбежен.

Если нарцисс не руководитель, у него часто бывает так называемый киллер, как метко выразилась подписчица моего YouTube-канала Ася. Это человек, обладающий большой властью, которому нарцисс скармливает ложную информацию, чтобы избавиться от вас. Так что крайне осторожно обдумывайте каждое слово, которое произносите при нарциссе, а также при тех, кто поддерживает его — оно может и будет использовано против вас.

Перечислим шесть методов, как лучше отвечать нарциссу. Подобные ответы сэкономят вам много сил в долгосрочной перспективе, если вы встретите такого человека и будете вынуждены общаться с ним.

1. Метод серого камня

Нарциссы обожают провоцировать и видеть ваш гнев, раздражение или отчаяние. Поскольку их эмоциональная жизнь пресная и скучная (за исключением тех случаев, когда они испытывают гнев от нарциссической раны), наблюдать эмоциональную реакцию нормальных людей для них своего рода бесплатное шоу. В конце концов кукловод любит смотреть выступления своих кукол, не так ли?

Метод серого камня, который предполагает скучные, однообразные ответы на все привычные тактики провоцирования и триангуляции (попытки вызвать ревность), не дает нарциссу ни топлива, ни радости. Если смотреть на выходки нарцисса пустым, бесстрастным взглядом, это сэкономит вам много сил и принесет удовлетворение, ведь вы лишили его топлива. А главное — нарцисс вряд ли продолжит донимать вас, как только убедится, что вы не даете ему реакцию, в которой он отчаянно нуждается.

2. Избегайте триггерных тем и прекращайте разговор, если предчувствуете катастрофу

Нарциссы обожают в разговоре ходить по кругу, бросаться необоснованными обвинениями и бесконечными противоречиями, чтобы довести вас до белого каления, отвлечь ваше внимание от абьюза и выбить из колеи. Они будут отрицать все, что говорили, будут противоречить тому, что сказали минуту назад, приводить иррациональные аргументы и упорно ломать ваши границы, вызывая неизбежное раздражение. В таком хаосе вы не замечаете реального поведения нарцисса и тратите драгоценные силы и время на попытки понять, что же он имеет в виду. Представьте, что вы перебираете мусор в поисках сокровища — только никакого сокровища там нет. В вашей голове просто накапливаются бесполезные выбешивающие тактики, как барахло у старьевщика.

Чтобы избежать этого, рекомендую сразу ставить точку в провокационном разговоре с помощью одного из следующих методов:

Переведите разговор на безвредную тему, которая искренне интересует нарцисса и о которой он, скорее всего, захочет поговорить. Эта тема должна удовлетворять его потребность во внимании и восхищении, не вредя вам. А еще лучше — выберите предмет, который интересует не только нарцисса, но и вас, тогда вы не потратите время зря: «Гм, очень интересно. Кстати! Расскажите подробнее о новом бизнес-проекте, над которым вы сейчас работаете».

Найдите повод резко прервать разговор: «Потрясающе! Простите, мне пора на встречу / спать / ужинать / на другую планету. Увидимся!»

Дайте позитивное толкование словам нарцисса или пошутите: «Знаете, а ведь вы совершенно правы. Мне действительно не хватает чувства юмора! Спасибо, что напомнили мне об этом» (особенно полезно в общении с троллями в Сети, которые успокаиваются, как только получают свою порцию похвалы).

3. Превратите нарцисса в источник топлива для вас

Этот метод подходит не каждому, и я рекомендую его в основном для работы и профессионального общения. Если вам стыдно так поступать и вы предпочитаете не извлекать вообще никакой выгоды из общения, сделайте так, как подсказывает вам сердце. Я предлагаю этот метод только как один из вариантов.

Поскольку нарцисс бессовестно использует вас как топливо, а ваша должность или положение предполагают принудительное общение с ним, подумайте, какую пользу или помощь может принести вам нарцисс, как его использовать в собственных целях, раз уж вам все равно приходится общаться.

Возможно, он обладает особыми навыками или талантами, которым вы могли бы научиться? У него большие связи и он может познакомить вас с полезными контактами? Это вполне вероятно, поскольку нарциссы обожают создавать гаремы и окружать себя неординарными людьми.

Действуйте крайне осторожно и избирательно, поскольку некоторые нарциссы сделают вас своим вечным должником, если окажут вам услугу, а вы примете ее. Я не предлагаю вам самому становиться нарциссом — ни в коем случае. Но если вы решите применить этот метод, не думайте, что вы опустились до его уровня — воспринимайте это как quid pro quo. Нарцисс получает от вас внимание, и раз уж вы все равно вынуждены общаться с ним, вы тоже можете извлечь пользу.

4. Противоположное действие

Как я уже отметила, этот метод можно использовать быстро и эффективно, когда чувствуете, что эмоции вот-вот захлестнут вас. Он очень прост: вместо того чтобы злиться на провокационные заявления нарцисса, улыбнитесь. Мозг не замечает разницы между искренней улыбкой и фальшивой, так что ваши эмоции скоро подстроятся под выражение лица. Настроение улучшится, и вы почувствуете гораздо меньше стресса, чем если бы разозлились.

Вы будете спокойнее и расслабленнее, а нарцисс пусть ломает голову, гадая, почему вы отреагировали таким неожиданным образом. Этот метод можно использовать и по-другому: когда вам так больно, что хочется рыдать, попробуйте рассмеяться. Смех — замечательное лекарство, он снижает уровень гормонов стресса.

Если нарцисс пытается спровоцировать вас через триангуляцию и оскорбления, не реагируйте или смейтесь. Наслаждайтесь жизнью, будто смотрите комедию абсурда, потому что на самом деле так оно и есть. Нарциссы комичны и абсурдны в своих кривляньях и ужимках. Ваше удовольствие или безразличие выбивает их из колеи, поскольку они ждут гнева или огорчения в ответ на свои манипуляции. Не теряйте контроль в ответ на уловки нарцисса, и кто знает, возможно, вас оставят в покое ради другого, более привлекательного источника топлива, который острее реагирует на провокации.

5. Отстаивайте свои чувства и проведите границы

Важно и даже необходимо, чтобы ваша реакция на нарцисса была продиктована уверенностью, самоуважением и любовью к себе. Нужно отстаивать свои чувства в разговоре с нарциссом и сопротивляться газлайтингу. Проблемы начинаются, когда мы видим в нарциссах настоящих людей — таких, как мы, а не виртуозных актеров. Мы считаем себя жертвой нарциссических методов, но у нас куда больше сил, чем кажется, особенно если вооружиться достоверными знаниями о нарциссическом расстройстве.

Как только вы увидите в нарциссах вполне предсказуемых персонажей в переменчивых масках, настоящих хамелеонов, которые не остановятся ни перед чем, лишь бы добиться нужной им реакции, вы поймете, как важно отстраниться от ситуации и разглядеть сущность их махинаций, а не зацикливаться на своих эмоциях. Так будет проще провести нерушимые границы, не оправдывая поведения нарцисса и не сомневаясь в собственных чувствах.

Составьте список пределов, которые нарцисс должен непременно соблюдать, например: «Не звони мне после полуночи» или «Не разговаривай со мной высокомерным тоном». Поскольку нарциссы все равно попытаются нарушить границы, контролируйте ситуацию и сразу прекращайте общение.

Если хищник заговорит неприемлемым для вас тоном — улыбнитесь, извинитесь и уходите, прежде чем он продолжит. Если он позвонит вам после полуночи — выключите телефон и не отвечайте. Главное — провести свои границы так, чтобы вам не пришлось принуждать нарцисса соблюдать их, поскольку он вряд ли это сделает.

6. Переформулируйте свои мысли

Как только вы осознаете тот факт, что ваше мнение о нарциссе сильно отличается от его истинной сущности, вам будет намного проще сосуществовать со всеми хищниками, с которыми вы неизбежно столкнетесь на жизненном пути. Нарциссы — жалкие клоуны как раз потому, что зависят от нас как от топлива. Они подобны эмоциональным пиявкам, и без нас им не выжить.

Как только поймаете себя на том, что размышляете о словах или поступках нарцисса, стараясь найти в них смысл — прекратите. Взгляните на ситуацию со стороны. Понаблюдайте за своими чувствами. Примите их, не подвергая сомнениям. Однако не верьте нарциссическому проецированию. Вы должны понимать, что перед вами абьюзер, токсичный эксплуататор, и его жестокие тактики осознанно направлены на то, чтобы причинить вам боль. Если вы осознаете это, вам будет проще контролировать свою эмоциональную реакцию и продуктивно общаться с нарциссом, не теряя чувства собственного достоинства.