Ползучая девальвация: что будет с курсом доллара в 2025 году

Минус 11% за год

Обесценивание рубля на 11% за год — это еще ничего: в 2023 году рубль по отношению к доллару девальвировался на 26%. Самый сильный обвал этого года случился в конце ноября, сразу после американских блокирующих санкций против некоторых российских банков. На третий год «спецоперации»* в SDN-листе оказался «Газпромбанк» — основная кредитная организация для внешнеторговых расчетов. Это событие нарушило и без того хрупкие цепочки трансграничных расчетов, в итоге рубль обвалился по отношению к доллару.

Максимум года пришелся именно на это время — официальный курс ЦБ достиг 109,6 рубля за доллар. На межбанковском рынке доллар достигал 114,6 рубля. Санкции против «Газпромбанка» совпали со снижением цен на нефть и снижением норматива обязательной продажи валютной выручки экспортеров. На помощь рублю пришел ЦБ, который остановил покупки валюты по бюджетному правилу. После этого курс вернулся к теперь более привычным значениям — около 100 рублей за доллар.

Еще раньше, летом 2024-го, валютный рынок пережил самую крупную неприятность года — санкции против Мосбиржи и ее расчетного центра. Бирже впервые в истории России пришлось отказаться от биржевых торгов долларом и евро, а ЦБ — перейти на непрозрачный механизм формирования курса на основе внебиржевых сделок банков друг с другом.

Все это никак не добавило уверенности в курсе рубля: на рынке начались аномалии, когда курс оставшегося торговаться на биржевом рынке юаня был ниже, чем на мировых торгах. Все эти проблемы аналитики и финансисты объясняли отсутствием нормально работающего арбитража, то есть системы выравнивания цен на международных рынках, из-за опасения вторичных санкций.

Ручное управление

Как в такой ситуации образуется курс рубля к доллару и евро и что он вообще из себя представляет? Из-за отсутствия биржевых торгов, ухода иностранных инвесторов, санкций и российских ограничений на использование доллара и евро курс рубля по отношению к мировым валютам стал полностью зависеть от внешнеторговых операций. То есть курсообразование стало явно менее рыночным, чем до февраля 2022 года.

Теперь резкие колебания доллара и евро могут зависеть, например, от снижения спроса импортеров на валюту, как это было летом 2022 года, когда после введения санкций прервались цепочки импорта, а доллар снизился до 52 рублей. Или, наоборот, обвал рубля может быть связан со снижением предложения валюты — задержкой поступления валютных платежей за экспорт нефти. Например, по данным ЦБ, в 2024 году 29 компаний экспортеров в среднем за январь-октябрь продавали 90% своей валютной выручки, а в сентябре и октябре продали только 60% и 76%. За эти два месяца доллар вырос сразу с 90 до 98 рублей.

Поэтому российский валютный рынок и приходилось в критические моменты регулировать вручную нормативом продажи валютной выручки экспортеров. Объем этих обязательных продаж периодически меняется в зависимости от ситуации: в октябре 2024 года правительство снизило его с 50% до 25%, что, в частности, и привело к последнему обвалу национальной валюты.

Факторы, которые влияют на эту динамику курса рубля к доллару, в 2025 году останутся неизменными, поэтому в базовом сценарии курс на протяжении года будет находиться на все том же уровне — 100 рублей за доллар, говорит старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. При этом он видит риски в возможном снижении цен на нефть. Из-за этого будут сокращаться продажи валюты экспортерами, что будет приводить к ее дефициту на внутреннем рынке. А значит, все к той же девальвации.

Прогнозы

Сценарий плавной девальвации в качестве базового рассматривает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он также считает, что цены на нефть окажутся ниже текущих значений. А экспортеры будут продавать меньше выручки не только из-за цен на сырье, но и из-за того, что правительство разрешило им это делать.

Впрочем, рычаг воздействия на курс через лимиты продажи валютной выручки останется в распоряжении властей и в 2025 году, говорит Васильев. В пользу рубля говорит сохраняющийся профицит торгового баланса — Россия экспортирует на $30 млрд в квартал больше, чем импортирует. Также курс будут поддерживать высокие рублевые ставки и ежедневные продажи юаней ЦБ. В итоге, по мнению Васильева, курс будет плавно смещаться от 102 рублей за доллар в I квартале к 111 рублям в IV квартале.

С перечисленными факторами соглашается директор по аналитике Ингосстрах Банка Василий Кутьин. При этом он считает, что диапазон движения рубля будет очень широким — от 95 до 120 рублей в течение 2025 года. Средний уровень составит 112-115 рублей.

Более пессимистичную картину для валюты рисует независимый экономист Андрей Бархота. Он считает, что 2025 год будет драматическим для экономики в целом и финансового сектора в частности. Даже если наступит деэскалация конфликта на Украине, в экономике накопились различные диспропорции, которые повышают риски стагфляции. Это значит, что покупательная способность рублевых доходов будет снижаться в сочетании с дорожающим импортом. На этом фоне курс может достигать 125 рублей за доллар.

Ставка на девальвацию

Российские инвесторы, как показывают данные ЦБ, в своих коллективных действиях очень рациональны. Например, весь 2024 год они больше покупали валюты, чем продавали, а к продажам приступили, когда можно было фиксировать прибыль, то есть в моменты роста курса — с сентября по ноябрь.

И несмотря на то, что российские чиновники и финансовые власти называют мировые валюты токсичными, это никак не повлияло на отказ домохозяйств от валютных активов. Домохозяйства по-прежнему хранят значительную часть сбережений в иностранной валюте — долларах и евро.

Наличная валюта на руках у населения на 1 ноября 2024 года достигла 9 трлн рублей против 6,4 трлн рублей на начало 2022-го. Даже если это переоценка из-за девальвации рубля, объем наличной валюты на руках населения, а это в основном доллары и евро, как минимум не снизился. Вырос с 2022 года и объем валютных депозитов — с 9,1 трлн до 11,7 трлн рублей. Изменения произошли в структуре этого показателя: российские валютные вклады домохозяйства поменяли на иностранные.

Ключевая особенность последних лет — эспоненциальный рост объемов депозитов в рублях. Это в том числе заслуга ЦБ, поднявшего ключевую ставку до 21%, и западных санкций, которые заперли российские капиталы внутри России.

Стоит ли рядовым инвесторам по-прежнему ставить на ослабление рубля и хранить накопления в долларах и евро? Опрошенные Forbes аналитики сомневаются. Например, Михаил Васильев из «Совкомбанка» считает оправданным перевод части накоплений в валюту, но при этом он отмечает, что стоит подумать об альтернативе доллару и евро. Это, по его словам, может быть дирхам ОАЭ или юань — валюты, которые несут меньше инфраструктурных рисков по сравнению с долларом и евро.

При этом доходность рублевых депозитов будет выше потенциальной доходности валютной переоценки, считает он. Это связано с тем, что на фоне рекордно высокой ключевой ставки банки предлагают рекордно высокие ставки по депозитам — на максимуме они могут достигать 23% годовых, напоминает Васильев.

Это мнение разделяет Василий Кутьин из Ингосстрах Банка. Он говорит, что если за точку отсчета брать значение в 100 рублей за доллар, то доходность валютных активов не превысит 12-15% годовых. Рублевые депозиты, уверен он, принесут больше. Если, конечно, рубль, как в 2023 году, не обвалится на 26%.

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