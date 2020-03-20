Специалист по самоизоляции: Кирилл Серебренников рассказывает, как правильно сидеть дома

В YouTube-аккаунте «Гоголь-центра» появилось видео, в котором художественный руководитель театра Кирилл Серебренников дает ценные советы о том, как проводить время дома, не впасть в экзистенциальный кризис и вынести максимум из этого опыта.

Вот что он рекомендует: