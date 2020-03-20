Специалист по самоизоляции: Кирилл Серебренников рассказывает, как правильно сидеть дома

В YouTube-аккаунте «Гоголь-центра» появилось видео, в котором художественный руководитель театра Кирилл Серебренников дает ценные советы о том, как проводить время дома, не впасть в экзистенциальный кризис и вынести максимум из этого опыта.
Вот что он рекомендует:
- Помнить, что время дома — это не наказание, а подарок судьбы, возможность что-то вынести из этого опыта.
- Попытаться разобрать свою жизнь по полочкам. Наши будни — это хаос, где нас разрывают на части мессенджеры, почта и социальные сети. Мы живем в навязанной повестке. Самоизоляция позволяет разгрести этот хаос и ответить на два важных вопроса — кто есть я и что является для меня самым важным в жизни.
- Фиксировать все, что с вами происходит, — вести дневник. Что поели, что сделали, о чем подумали. В будущем дневники самоизоляции станут инструментом для самоанализа.
- Читать толстые книги, которые когда-то купили, но так и не взялись читать, потому что не нашли для этого времени. Например, «Благоволительниц» Литтелла, «Бесконечную шутку» Уоллеса и «Маленькую жизнь» Янагихары. Или «Войну и мир» Льва Николаевича из школьной программы.
- Заняться собой, а именно спортом, йогой, физкультурой. Приложения и видео с тренировками на YouTube — в помощь.
- Выяснить, чем действительно хочется заниматься в жизни и раскрыть свой творческий потенциал. Рисовать, писать стихи или плести макраме.
- Начать писать мемуары и подробно рассказать про свою жизнь честно, начиная с первого дня, который удалось вспомнить.
- Учить и практиковать иностранные языки. Это полезно, важно, служит профилактикой Альцгеймера и улучшает память.
- Отказаться от терминов «карантин» и «самоизоляция» и называть свой опыт обнулением, перезагрузкой и отдыхом. Можно использовать это время, чтобы созвониться с давними друзьями и близкими, вспомнить первую любовь, педагогов и поблагодарить их.
- Делать то, что нравится — смотреть фильмы, слушать музыку, заниматься сексом, рассаживать растения или шить платья. Пусть каждый день в домашнем расписании будет важный пункт — получать удовольствие.