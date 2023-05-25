Для потерявшихся: почему нынешние 30-летние не станут «лишними людьми»

В информационной картине России уже больше года доминируют две группы — правящая политическая элита и ее либеральные критики, многие из которых покинули страну еще в 2022-м, но сохранили многомиллионную аудиторию в новых медиа. Найти информацию, выходящую за пределы мейнстрима, формируемого этими группами, крайне сложно. И понятен шок многих релокантов, которые вдруг обнаруживают, что в ресторанах Москвы сидят люди, машины все так же стоят в пробках, в Третьяковке открывается новая выставка, в Большом, как и прежде, ставят балет и оперу. Цветет сирень, летит тополиный пух, гремят грозы и поют птицы. Молодые люди все так же встречаются и влюбляются, рождаются дети, делают первые шаги, поступают в университеты и начинают строить собственные миры.

Наш традиционный рейтинг «30 до 30» — возможность заглянуть в миры поколения, выросшего в России за последние десятилетия. Я не верю в литературоведческие клише про «лишних людей» или «потерянное поколение». В конце концов, те же Михаил Лермонтов и Эрих Мария Ремарк, с которыми принято ассоциировать эти понятия, ни лишними, ни потерянными не были, как и миллионы их современников, которые прожили интересную жизнь, но не вписались в господствовавшую тогда информационную картину. С точки зрения властей, то было лучшее время и лучшая судьба — стать винтиком в настоящем «большом» деле. С точки зрения либералов, которыми, без сомнения, были и Лермонтов, и Ремарк, «думающим» людям полагалось бесцельно проживать дни и годы, смотреть окрест усталыми глазами, не улыбаться, пить вино или ром и умирать молодыми. Таким образом, мобилизационной логике властей они противопоставляли максимально демобилизационную стратегию своих героев, поднявшихся до равнодушия к собственной жизни.

Идеальные времена — конструкция нашего воображения. Жизнь полна вызовов, опасностей и страданий. Умение меняться и находить выход из любой ситуации было востребовано всегда. Это не отменяет рефлексии по поводу происходящего вокруг. Эта рефлексия, пусть тяжелая и горькая, — ценный опыт тех, кому довелось жить в это время и в этом месте. Преодоление специфических сложностей, связанных с санкциями, «культурой отмены», разрывом логистических цепочек, транспортных и иных коммуникаций, станет таким же уникальным опытом нашего времени. Глубоко убежден, что лишними и потерянными нас делают не внешние обстоятельства, а глупость, лень и отсутствие чувства собственного достоинства. Будущего лишить может только смерть, остальное зависит от нас самих.