Перестаньте прощать и заберите штурвал себе: как выжить в мире токсичных нарциссов

Книга профессора психологии Калифорнийского государственного университета Рамани Дурвасулы в оригинале называется Don't You Know Who I Am? («Вы что, не знаете, кто я?») и посвящена людям, уверенным в своей безнаказанности, а также в том, что им все должны. Часто именно такое поведение демонстрируют те, кого с недавних пор стало принято называть нарциссами. Доктор Рамана Дурвасула, будучи клиническим психологом, в своей книге в том числе пытается объяснить, что собой представляет собой феномен нарциссизма с точки зрения медицины — болезнь ли это и можно ли от него вылечить.

Главные герои книги — токсичные проблемные нарциссы с чувством собственного превосходства. Дурвасула пишет, что часто они ведут себя как дети или даже младенцы: кричат и плачут, когда не получают мгновенно то, чего хотят, и считают себя центром мироздания.

В своей книге она описывает типы нарциссов и их основные отличительные признаки, объясняет, почему от них так трудно уйти, а также предлагает инструкцию по выживанию в их окружении. При этом Рамани Дурвасула считает, что нарциссизм — это растущая тенденция в нашем обществе, и ее подпитывают социальные сети и СМИ, а значит, такая инструкция может быть полезна каждому.

Книга «Токсичные мудаки. Как поставить на место людей с завышенным чувством собственной важности и сохранить рассудок» выходит в июле в издательстве «Манн, Иванов и Фербер». Forbes публикует отрывок.

Обложка книги Рамани Дурвасула «Токсичные мудаки. Как поставить на место людей с завышенным чувством собственной важности и сохранить рассудок»

Не нужно прощения — научитесь отпускать

Прощение — мечта нарциссов. Они любят, когда их прощают, потому что получают от этого огромную выгоду. Прощение — сложный вопрос в исследованиях, терапии и духовной помощи. В целом мы считаем, что это хорошая вещь, но проблема в том, что это очень мощный инструмент, который часто неправильно используют и неверно истолковывают. Прощение считается добродетелью и противоядием от обиды. Однако при общении с токсичными людьми и нарциссами требуется более целостный и критический взгляд.

По определению «простить — значит перестать испытывать обиду (на обидчика)». Перестать чувствовать обиду означает отпустить ее. Очень многие говорят, что простили кого-то, хотя на самом деле обида остается. Поскольку прощение считается добродетелью, люди стремятся к нему, но если обида сохраняется, то это оказывается ложным достижением. Если вы говорите, что простили кого-то, но по-прежнему обижаетесь на него, то что вы имеете? Прощение — это активный процесс, необходима мотивация, чтобы по-настоящему избавиться от обиды.

Прощение можно неправильно трактовать, потому что его нередко смешивают с другими действиями: потворством, оправданием, снисхождением и забвением. На самом деле это разные вещи, хотя и входящие в категорию «прощение», и они становятся еще более сложными, когда мы задумываемся, как взаимодействовать с различными токсичными людьми в нашей жизни.

Пропаганда прощения исходит из самых разных источников: друзья, семья, общество в целом, дневные телешоу, духовные учения, большинство основных мировых религий и даже буклеты на кассе в аптеке — все они восхваляют преимущества прощения. Научная литература, посвященная прощению, также весьма убедительна: многие работы свидетельствуют, что прощение способствует психологическому исцелению, улучшает настроение, укрепляет здоровье, делает сильнее и даже может принести большую пользу на глобальном уровне, например достичь мира и разрешить конфликты между социальными группами.

Из-за такого давления и убедительных доказательств многие торопят события: «Скорее прости его!» И даже если тот, кто прощает, осознает, что он всего лишь пытается заглушить чувство обиды, тот, кого прощают, может воспринять это как отпущение грехов. В отсутствие благоразумного подхода прощение может быть истолковано следующим образом: «У нас все хорошо и замечательно, так что давайте вернемся к тому, как все было». Но вспомните типичные черты токсичных людей и нарциссизма в целом: отсутствие эмпатии и проницательности, чувство вседозволенности, неспособность учиться на ошибках — не самая благодатная почва для того, чтобы, получив прощение, сделать необходимые выводы или хотя бы понять, в чем заключался проступок.

На самом деле нарциссы считают, что имеют право на прощение, какую бы боль они ни причинили, и не пытаются изменить свое поведение. Простить бывает трудно, особенно если проступок был особенно болезненным (неверность, кража денег или ресурсов, обидная ложь, вред карьере или работе, эмоциональное или физическое насилие). Но если человек, которого простили, совершает это снова, это может стать катастрофой для простившего.

Нарциссы порой чувствуют себя виноватыми за содеянное, но по большому счету смущение и пристыженность возникают из-за того, что их поймали с поличным, — они испытывают неудобства от этого. Они скорее почувствуют стыд (а не вину), и это подтолкнет их к еще более скверному поведению. Социопаты и психопаты совсем не испытывают чувства вины и раскаяния, поэтому прощать их бессмысленно. Им все равно. К сожалению, поскольку нарциссы редко занимаются самоанализом, прощение не помогает им изменить свое поведение. Они обычно просто делают то, что хотят, а с последствиями разбираются потом. Ваше прощение просто теряется в разгребании общего бардака.

За годы работы с людьми, пережившими токсичные отношения, и с теми, кто решил продолжить взаимодействие с нарциссом (будь то супруг, родитель, лучший друг, работодатель, ребенок или сестра), я поняла, что прощение — это сугубо личный процесс. Не нужно считать, что существуют какие-то временные рамки и что мы обязаны всех прощать. В целом мы испытываем дискомфорт от конфликтов, поэтому редко призываем токсичных людей к ответственности за свое поведение. Из-за этого нарциссические, антагонистические и другие токсичные люди могут вести себя отвратительно в течение очень долгого времени. Часто это происходит потому, что их продолжают прощать. В наши дни каждый человек является сторонником прощения и призывает других прощать рецидивистов, таких как нарциссы. Из-за этого стремления «сохранить мир» токсичные люди всегда получают шанс выйти сухими из воды, избежав ответственности за свои поступки.

Простить и отпустить — совершенно разные действия, очень важно их различать. Требовать прощения или того, чтобы люди перестали негодовать, — порой это чересчур. Но избавиться от обиды, понять, что вы не несете ответственности за дурное поведение родителей, супруга или начальника, осознать, что вы заслуживаете лучшего, и создать психологическую дистанцию, на которой вы почувствуете себя в безопасности, — это и значит отпустить. Когда общество требует как можно скорее простить, пострадавший часто не имеет возможности сделать этот первый шаг. Отпустив, вы получите силы и возможность выйти из кольца токсичных отношений. Отпустив, отдалившись, сделав шаг назад, установив границы и позаботившись о себе, вы сможете двигаться вперед. Выльется ли это в прощение — это ваш личный выбор. Отпустить — часто самое большее, что может сделать человек, и это нормально. Вы вряд ли простите кого-то, если знаете, что он снова сделает вам больно, но вы можете просто дистанцироваться и отпустить ситуацию. Отпустить — это не значит обнять человека и продолжить с того момента, на котором вы остановились, закрыв глаза на произошедшее. Это значит снять с себя тяжелый груз и положить его на землю, чтобы не нести чужую ношу на себе.

Эти процессы могут усложниться, если окружающие настаивают на вашем прощении, чтобы все могли «просто жить дальше». Я работала со многими людьми, которых уверяли: не прощая жестокого нарцисса, абьюзера, они поступают бессердечно, низко или не по-христиански. Поведение нарциссов поддерживается групповым мышлением или привычным положением вещей, и если в сообществе принято прощать и забывать, то все будут ожидать, что вы тоже примкнете к этому лагерю. Это похоже на повторную виктимизацию, как будто вы так же токсичны, как и ваш обидчик, и поэтому не хотите как можно скорее исцелиться. Я называю такой процесс делегированным газлайтингом. Имейте в виду, что это эгоистичная потребность окружающих нарцисса людей (которые, возможно, приложили руку к становлению его характера) — они не хотят разбираться с ситуацией или просто испытывают облегчение от того, что кто-то другой принимает на себя оскорбления, и предпочитают, чтобы вы оставались в роли груши для битья. Возможно, они пытаются избежать изменений в своем образе жизни и структуре социума и не против, чтобы вы стали жертвенным агнцем во имя сохранения статус-кво.

Из-за неверного толкования прощения многие считают, что отпустить обиду означает вернуться к обычной жизни с обидчиком. Это совершенно не так. Десмонд Туту, лауреат Нобелевской премии мира и сторонник прощения, предложил оптимальный баланс: «Простить — это не значит забыть, это значит помнить, но не использовать свое право на ответный удар. Это второй шанс начать все сначала. А помнить важно. Особенно если вы не хотите повторения того, что произошло». Так и есть. Помнить действительно очень важно, потому что мы не всегда можем окончательно распрощаться с проблемными и нарциссическими людьми, например если это престарелый родитель, которому надо помогать из соображений гуманности, или начальник на работе, которую не хочется терять. Это может быть жестокая сестра или супруг, с которым необходимо сохранить отношения. Поэтому помнить очень важно. Отпустить — первый шаг на этом пути, и, возможно, некоторые люди никогда не дойдут до полного прощения, но, создав безопасное пространство в своей душе, они смогут дистанцироваться и защитить себя.

Однако даже прощение может быть не последним этапом. Туту говорил: «После того как вы смогли простить, заключительным шагом будет либо возобновление, либо разрыв отношений с тем, кто причинил вам боль. Даже если вы больше никогда не поговорите с этим человеком, больше никогда его не увидите и даже если он умер, он продолжает оказывать сильное влияние на вашу жизнь».

Возможно, самая болезненная часть токсичных отношений заключается в том, что они могут преследовать вас всю жизнь. Даже если вы прошли курс психотерапии, читаете, учитесь, растете, окружены любящими людьми и занимаетесь любимым делом, шрамы остаются. Гневный голос родителя из детства может доноситься эхом во взрослом возрасте. Непрекращающиеся оскорбления и обвинения со стороны контролирующего все нарцисса, насмешки токсичных друзей, издевательства и профессиональный ущерб, нанесенный психопатичным начальником, — все это остается с вами. У многих клиентов, с которыми я работала, и у огромного количества людей, о которых я слышала, сомнения в себе остаются на долгие годы. Люди испытывают проблемы с физическим здоровьем, вызванные стрессом, который сохраняется еще долго после разрыва отношений, а неспособность доверять может преследовать их десятилетиями. Отголоски и тени токсичных отношений остаются надолго, и все это может очень усложнить прощение.

Не делайте из прощения обязательство. Вместо этого принимайте решения, которые ускорят ваше исцеление. Если вы все-таки простили нарцисса, не питайте иллюзий: он может снова совершить аналогичный поступок. Это означает, что ваше прощение, если вы на него решились, было подарком не нарциссу, а скорее самому себе. Оно может положить конец выматывающим размышлениям о том, что с вами сделали. И помните: первый шаг на этом пути — отпустить.

Перестаньте защищаться

Обычно мы начинаем защищаться, чтобы обосновать свое поведение перед другими людьми. Это редко срабатывает. Если вы действительно сделали что-то не так, другой человек часто хочет извинений, а не рациональных объяснений, которыми вы пытаетесь оправдаться. Поэтому, если вы на самом деле виноваты, извинитесь. А если вы не сделали ничего плохого, то зачем защищаться? Сложность с нарциссическими и токсичными людьми заключается в том, что они постоянно обвиняют окружающих во всех грехах.

Нарциссы склонны проецировать свои недостатки и грешки на других, поэтому люди, которым приходится иметь дело с нарциссами, вынуждены бесконечно защищать себя. Когда вы сталкиваетесь с обвинениями или критикой со стороны нарцисса, очень соблазнительно использовать текстовые сообщения, электронные письма и ворох документов, чтобы доказать свою правоту. Порой так и тянет ткнуть токсичных нарциссов в их собственные ошибки, вразумить их или даже поделиться с ними своими чувствами. Вот в чем загвоздка: им все равно. Хотя стандартный совет психотерапевта — постараться выстроить коммуникацию, с нарциссами эта рекомендация теряет смысл. Они не будут слушать, вникать и, скорее всего, не изменятся.

Самые незначительные вещи приводят их в бешенство. Помните, что нарциссы и токсичные люди в целом гиперчувствительны, поэтому мелочи часто выводят их из себя. Если вы жмете кому-то руку раньше, чем они, покупаете зубную пасту не той марки или не называете их полным именем, они могут воспринять это как серьезное оскорбление. Вы ходите по минному полю, которое они создали, и сложившееся напряжение повышает вероятность того, что вы скажете что-то не то. Нет смысла защищаться — вы никогда не сделаете все правильно. Это тупиковая ситуация: вы сделаете что-то неверно, и нарцисс рассердится; вы сделаете все так, как он хочет, но у него сменятся пожелания, и он снова будет недоволен. Если вы попытаетесь защититься и скажете: «Но ведь это именно то, чего ты хотел», вас не станут слушать. Отношения с нарциссическими или токсичными людьми — это перманентная тупиковая ситуация, двойная петля на вашей шее. Вы не сможете выйти из этой игры победителем. Проще не играть, не защищаться и уж точно не воспринимать все на личный счет.

Нарциссы также имеют склонность накапливать обиды и неоднократно высказывать их. У них будто есть ментальные сейфы, где они хранят все случаи, когда, как им кажется, их задели, а при необходимости они достают оттуда старую обиду. И чем дольше вы находитесь в отношениях с нарциссом, тем больше обид накапливается. Если вы вступите в спор с токсичным человеком, он будет перечислять, что вы сделали не так несколько месяцев или даже лет назад. Когда он выдвигает свои претензии, игнорируйте их или вежливо кивайте, но ни в коем случае не защищайтесь. Скорее всего, он все равно не будет вас слушать.

Оптимальный метод в этой ситуации — психологический минимализм. Вы можете избежать утомительной самозащиты, просто придерживаясь фактов. Не давайте развернутых объяснений, не приводите доводы, которые он проигнорирует, не сообщайте больше информации, чем нужно, не делитесь своими чувствами и ни в коем случае не занимайте оборонительную позицию. С таким человеком легко погрузиться в пучину переписки и потратить целый день на отправку все более длинных и эмоциональных сообщений. Придерживайтесь кратких ответов вроде «да», «нет», «хорошо» и «спасибо». Очень соблазнительно доказывать свою правоту, но поберегите энергию для более значимых людей.

Перестаньте дарить свою доброту

Эта рекомендация будет парадоксальной, и может показаться, что я противоречу сама себе. Но не торопитесь с выводами.

Подумайте о своей доброте или сострадании как о хрупкой антикварной вазе, которая стоит больших денег. Вы же не дадите ее в руки трехлетнему ребенку? Вы будете рассуждать так: ваза дорогая, и маленький ребенок не сможет сохранить ее в целости и сохранности. Скорее всего, он уронит, разобьет ее и не сможет понять, насколько она ценна. Чтобы этого не произошло, вы просто не дадите ее ребенку. Держите в голове эту метафору. Если вы передадите свою доброту и сострадание равнодушному нарциссу, он разобьет их.

Доброта ценна и важна, и если ее постоянно ронять, то она разлетится на куски. Из-за превалирующих в обществе взглядов хорошие и добрые люди думают так: если проявить достаточно доброжелательности и сострадания, возможно изменить и вытащить из тьмы человека с жестоким сердцем. С нарциссами так не получится. Они возьмут эту доброту и растопчут ее. Конечно, можно сказать: «Ничего страшного, ее можно восполнить, доброта — как бездонный колодец», но это все же не физический объект. Однако возникает вопрос: сколько раз вас могут обидеть, прежде чем вы сломаетесь? Сколько раз вашу доброту вымажут грязью, отвергнут и обесценят, прежде чем вы потеряете чувство собственного «я»?

Это не значит, что надо отказаться от тепла и человечности, — проявляйте их к тем, кто этого достоин. К сожалению, мы отдаем гораздо больше доброты людям, которые пренебрегают, злоупотребляют ею или обесценивают ее, чем тем, кто ее заслуживает. Относитесь к доброте как к ценному ресурсу, который приносит здоровье в вашу жизнь и жизнь достойных людей. Всех нарциссов, психопатов, конфликтных, враждебных, проблемных и токсичных людей спасти невозможно, и это не ваша задача. Распределяйте свою доброту разумно и, когда нарциссы обесценивают ее, не удивляйтесь. Нужно перераспределить баланс. Перестаньте отдавать 90% своих лучших качеств самым токсичным людям, оставляя лишь 10 процентов для тех, кто добр и сострадателен. Поменяйте пропорцию: 90% уделяйте взаимным и здоровым отношениям, а оставшиеся 10% — нарциссам, с которыми вы вынуждены общаться. Не будьте намеренно жестоки по отношению к кому-либо, будь то нарцисс или нет, но перестаньте посвящать себя и свое время людям, которые не в состоянии поддерживать взаимные и уважительные отношения. Лучше всего просто быть добрым ко всем, но не ждать взаимности от нарцисса.

Заберите штурвал себе

Как ни странно, несмотря на то, что нарциссы — манипуляторы, управлять ими очень просто, буквально раз плюнуть.

Единственный ресурс, который поддерживает их на плаву, — одобрение.

Дайте им его. Неискренне и ненадолго. Это не будет стоить вам ничего, кроме минутного дискомфорта.

Невозможно вычеркнуть всех этих людей из своей жизни. И раз уж вам придется с ними взаимодействовать — с токсичным коллегой, проблемной тетей во время отпуска или с самовлюбленной сестрой на свадьбе родственника, — необходим план действий. По возможности сохраняйте дистанцию и границы, но, если общения не избежать, дайте нарциссу то, что ему нужно, — одобрение. Вы уже знаете, что для него важно: может быть, внешность, достижения, одежда, семья или бесконечные рассказы о себе. Что бы это ни было, восхититесь им и его прелестью.

А затем уносите ноги.

Такие небольшие подачки помогают справиться с ситуацией. Нарциссы часто слишком сосредоточены на себе, чтобы почувствовать неискренность. Однако не ввязывайтесь в дальнейшую коммуникацию. Если они пытаются вызвать вас на бой (завуалированные оскорбления, словесные перепалки), не вступайте в него. Игнорируя спор, вы разозлите их еще больше, но при этом сохраните себя и в некотором роде расширите свои возможности.

Формула управления нарциссами проста: одобрить, улыбнуться, не вступать в коммуникацию и изящно уйти. Это мощный способ лишить их власти. Многие не воспримут этот совет, поскольку такие действия противоречат их натуре или просто потому, что им неприятно одобрять нарцисса. Однако поддерживать отношения с нарциссическим человеком — значит частично отказаться от своей аутентичности. При идеальном раскладе вам не придется вступать в такие отношения, но, если это все же произойдет, в ваших силах сгладить острые углы и сделать эту связь как можно менее конфликтной. Для сохранения вашего психического и физического здоровья лучше избегать ненужных стычек.

Защищайте свое пространство и охраняйте границы

Моя цель — помочь вам научиться сохранять границы и не позволять нарциссическим, проблемным, контролирующим и жестоким людям нарушать их. Когда они вламываются в ваше пространство, сея разрушения, это чревато огромными потерями. От привычки впускать их в свою жизнь трудно избавиться, и если в вашей жизни уже появился один нарцисс, то есть вероятность, что их станет больше.

Защищать свое пространство можно двумя способами: первый — не впускать нарциссов в свою жизнь, второй — если они уже в ней появились, создать дистанцию и выстроить границы, чтобы управлять ситуацией. Предлагаю называть эти стратегии «защитой пространства» и «сохранением границ» соответственно.

Если рассмотреть различные отношения в жизни, то можно выделить несколько категорий.

Первая — отношения с людьми, которых вы не можете выбирать, потому что вас объединяют родственные связи. Это матери, отцы, сестры, братья, отчимы и мачехи, сводные братья и сестры, тети, дяди, кузены, бабушки, дедушки и родственники со стороны супругов. Защита пространства здесь не сработает (их присутствие в вашей жизни не зависит от вашего желания), а вот сохранять границы возможно. Вторая категория — отношения с людьми, которых вы не выбирали, потому что они являются частью большой системы. Например, вы можете найти себе работу или учебное заведение, но не можете подобрать сокурсников или коллег. Сохранение границ здесь тоже эффективно. Третья — отношения с людьми, которых выбрали сами. Это ваш партнер и друзья. Здесь защита пространства может работать очень хорошо. Однако, если она не подействовала, необходимо сохранять границы, чтобы не подвергаться насилию. Последняя категория — отношения с людьми, которые могут нанять вас на работу. Вы можете навести справки об этих людях и довериться своему опыту общения с ними. Если на собеседовании они покажутся вам болтливыми, пренебрежительными или просто неприятными, ситуация не улучшится. А если, проведя небольшое личное расследование, вы обнаружите, что ваш потенциальный начальник — токсичный или проблемный персонаж, то и вы не станете для него исключением. В этом случае необходима защита пространства.

Мы часто упускаем возможность охранять свое пространство не только из-за отсутствия выбора, но и потому, что не уделяем этому достаточно внимания. Из-за привычки к нарциссическим отношениям мы рискуем не замечать красные флажки. Навязанные обществом мифы о том, что любовь спасет мир, заставляют нас поверить, что своим состраданием мы можем исцелить неэмпатичного или высокомерного человека. Сохранение границ требует непривычных усилий и может занять месяцы, а то и годы изнурительной работы, но все же менее опустошает, чем споры, самозащита и перепалки с нарциссом.